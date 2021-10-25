Общество

В Пскове построят школу, которая сможет простоять 100 лет

Школу на 525 мест планируют построить на улице Киселева в Пскове в рамках нацпроекта «Образование». Эта информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядной организации, которую определят по итогам электронного аукциона, нужно выполнить инженерные изыскания, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, работы по строительству объекта, поставку и монтаж оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации школы. Также требуется обеспечить беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения по территории и доступ во все помещения здания.

Общая площадь составит не менее 6300 квадратных метров (точную определят проектом), площадь застройки – не менее 2600 квадратных метров, количество этажей – не более четырех (без учета подземного и технического). Расчетный период эксплуатации - до 100 лет.

Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 579 млн 735 тысяч 189 рублей. Источник финансирования – средства, предусмотренные в бюджете города Пскова на 2021-2022 годы в рамках федерального проекта «Современная школа».

Заказчик работ - управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова.