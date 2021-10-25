Превышение эпидпорога по ОРВИ в Псковской области регистрируется 22 неделю подряд

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 27,31% и составила 89,86 на 100 тысяч населения, зарегистрировано 5 626 случаев. Это выше недельного порогового уровня по населению в целом на 34,62%, при этом превышение эпидпорога регистрируется уже 22 неделю подряд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
По области превышение эпидпорога зарегистрировали в следующих возрастных группах:
При этом в Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 45,32% и составила 136,59 на 100 тысяч населения, за это время в городе выявили 2873 случая. Такой уровень ниже еженедельного порогового уровня по населению в целом на 37,65%.
Превышение эпидпорога в областном центре зарегистрировано в возрастных группах:
В период с 18 по 24 октября в Пскове госпитализировали 56 человек (этот показатель увеличился на 3,7% (на 2 человека). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил менее 1%.
По состоянию на 18 октября в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Псковской области полностью была закрыта одна школа (МБОУ «Жижицкая СОШ»).
Частично были закрыты:
Лабораторно на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ за неделю обследование прошли 33 человек, провели 366 исследований. Процент инфицированных составил 3%. У одного обследуемого были выделены аденовирусы.
Кроме того, с начала эпидсезона лабораторно на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ обследовали 541 человека, провели 6 632 исследования. По их результатам вирусов гриппа не обнаружили.
В этом сезоне иммунизации против гриппа в области подлежат 359 780 человек, в том числе 67 500 детей и 292 280 взрослых. За счет других источников планируется привить 13 000 человек Планируемый охват населения прививками против гриппа составит 60,1% от численности населения (620 249 человек).
В область поступило:
По состоянию на 22 октября в Псковской области было привито более 15 500 детей и свыше 98 000 взрослых.