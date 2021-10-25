Общество

Превышение эпидпорога по ОРВИ в Псковской области регистрируется 22 неделю подряд

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 27,31% и составила 89,86 на 100 тысяч населения, зарегистрировано 5 626 случаев. Это выше недельного порогового уровня по населению в целом на 34,62%, при этом превышение эпидпорога регистрируется уже 22 неделю подряд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

По области превышение эпидпорога зарегистрировали в следующих возрастных группах:

до 2-х лет – на 7,67% (457,08 на 100 тысяч населения – 788 случаев),

15 лет и старше – на 117,12% (54,93 на 100 тысяч населения – 2900 случаев).

При этом в Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 45,32% и составила 136,59 на 100 тысяч населения, за это время в городе выявили 2873 случая. Такой уровень ниже еженедельного порогового уровня по населению в целом на 37,65%.

Превышение эпидпорога в областном центре зарегистрировано в возрастных группах:

до 2-х лет – на 10,39% (704,8 на 100 тысяч населения – 483 случая),

15 лет и старше – на 167,64% (83,9 на 100 тысяч населения – 1463 случая).

В период с 18 по 24 октября в Пскове госпитализировали 56 человек (этот показатель увеличился на 3,7% (на 2 человека). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил менее 1%.

По состоянию на 18 октября в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Псковской области полностью была закрыта одна школа (МБОУ «Жижицкая СОШ»).

Частично были закрыты:

9 классов в 7 школах,

5 групп в 5 детских дошкольных учреждениях,

2 группы в 1 профессионально-техническом училище.

Лабораторно на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ за неделю обследование прошли 33 человек, провели 366 исследований. Процент инфицированных составил 3%. У одного обследуемого были выделены аденовирусы.

Кроме того, с начала эпидсезона лабораторно на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ обследовали 541 человека, провели 6 632 исследования. По их результатам вирусов гриппа не обнаружили.

«Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания). При ухудшении самочувствия вызовите врача и оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача», - подчеркнули в ведомстве.

В этом сезоне иммунизации против гриппа в области подлежат 359 780 человек, в том числе 67 500 детей и 292 280 взрослых. За счет других источников планируется привить 13 000 человек Планируемый охват населения прививками против гриппа составит 60,1% от численности населения (620 249 человек).

В область поступило:

267 280 доз 3-валентной вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослых,

72 040 доз 4-валентной вакцины «Ультрикс» для иммунизации детей.

По состоянию на 22 октября в Псковской области было привито более 15 500 детей и свыше 98 000 взрослых.