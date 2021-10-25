Общество

Псковичи могут выбрать, куда провести мобильную связь 4G

Жители Псковской области могут проголосовать на портале госуслуг за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Специальный раздел с формой для голосования открылся на портале, сообщается на сайте Минкомсвязи.

Квота на Псковскую область - 18 населенных пунктов. Чтобы деревня, поселок и другие населенные пункты подключились к мобильной связи 4G (LTE), необходимо проголосовать за них на портале госуслуг до 15 ноября. В голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые не входят в программу устранения цифрового неравенства.

Для участия в голосовании гражданину нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Предусмотрена также возможность направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

Через два месяца на Госуслугах будет опубликован список из 2000 населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%.