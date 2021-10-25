ЖКХ-энтузиасты, меняющие мир, станут участниками пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Пресс-конференция «ЖКХ-энтузиасты меняют мир» состоится в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей в среду, 27 октября. Разговор будет посвящен вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и деятельности ТОСов в Псковской области.
В нашем регионе есть свои ЖКХ-энтузиасты, которые готовы менять и уже меняют к лучшему мир вокруг себя — свои дворы, общественные территории, и есть реальные инструменты, которые им в этом помогают. С 2017 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому многие населенные пункты стали выглядеть более ухоженными, благоустроенными. Успех этой работы во многом зависит от вовлеченности в этот процесс заинтересованных граждан и организаций. Активно в Псковской области развивается территориальное общественное самоуправление. Этот инструмент позволяет жителям не только благоустраивать территории, но и решать социальные и бытовые проблемы.
Сколько денег на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» получил псковский регион в 2021 году? Что и где удалось сделать? Какие муниципальные образования Псковской области наиболее активно участвуют в проекте «Формирование комфортной городской среды», а какие менее активны? Что нужно сделать, чтоб принять участие в проекте? Чего смогли добиться наиболее активные ТОСы Псковской области?
На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции:
Начало в 15.00. Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
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