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Общество

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели на территории всей России

26.10.2021 18:56|ПсковКомментариев: 1

Постановления о введении обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции отдельных категорий граждан приняты уже во всех регионах России 26 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ», - сказала Анна Павлова.

Глава Роспотребнадзора указала, что максимальный рост заболеваемости ковидом отмечается среди лиц старшей возрастной группы.

«Если заболеваемость в целом по стране за прошедшую неделю составила 172,1, то в старшей возрастной группе - для лиц старше 65 лет, этот показатель составляет 224 - значительно выше, чем в среднем по РФ. Это группа высокого риска, и все меры, в первую очередь, должны быть направлены на сохранение здоровья наших взрослых», - заключила она.

Теги: #пенсионеры #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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