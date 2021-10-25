Кодовое слово просят придумать псковичей для телефонных консультаций в ПФР

Кодовое слово нужно установить псковичам для получения телефонной консультации с персональными данными в пенсионном фонде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.
Установление кодового слова позволяет человеку получить персональную информацию, касающуюся, например, размера пенсии или социальных выплат, сумме увеличения выплат, учтенном стаже и других личных данных, которые имеются в распоряжении ПФР.
Без установления кодового слова и без подтверждения личности специалисты пенсионного фонда не могут разглашать персональные сведения. Дополнительно к кодовому слову специалист ПФР попросит назвать ФИО, дату рождения и СНИЛС. Если все данные совпадут, то обратившемуся предоставят информацию. В иных случаях пскович получит консультацию общего справочного характера.
Установить кодовое слово можно самостоятельно через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо:
Если возникнет необходимость, кодовое слово можно изменить.
Также для установления кодового слова псковичи могут обратиться в клиентскую службу ПФР лично или через представителя и подать заявление об использовании кодового слова.