Общество

Кодовое слово просят придумать псковичей для телефонных консультаций в ПФР

Кодовое слово нужно установить псковичам для получения телефонной консультации с персональными данными в пенсионном фонде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Установление кодового слова позволяет человеку получить персональную информацию, касающуюся, например, размера пенсии или социальных выплат, сумме увеличения выплат, учтенном стаже и других личных данных, которые имеются в распоряжении ПФР.

Без установления кодового слова и без подтверждения личности специалисты пенсионного фонда не могут разглашать персональные сведения. Дополнительно к кодовому слову специалист ПФР попросит назвать ФИО, дату рождения и СНИЛС. Если все данные совпадут, то обратившемуся предоставят информацию. В иных случаях пскович получит консультацию общего справочного характера.

Установить кодовое слово можно самостоятельно через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо:

войти в личный кабинет;

войти в свой профиль пользователя (в верхней части экрана нажать на свои ФИО);

найти раздел «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»;

выбрать для идентификации личности один из вариантов: секретный код или секретный вопрос;

указать свой секретный код или вопрос – это и будет кодовым словом.

Если возникнет необходимость, кодовое слово можно изменить.

Также для установления кодового слова псковичи могут обратиться в клиентскую службу ПФР лично или через представителя и подать заявление об использовании кодового слова.