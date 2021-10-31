Общество

Татьяна Фомченкова: Острейшая проблема школ — дефицит кадров

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Беседка», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стала директор великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской, депутат Псковского областного Собрания Татьяна Фомченкова. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о работе в региональном парламенте и решении вопросов в сфере образования.

– Жители Великих Лук впервые избрали вас депутатом областного Собрания и доверили представлять интересы южной столицы в региональном парламенте. Насколько для вас это волнительный момент?

– Это мой первый опыт областных выборов, который был эмоциональным, насыщенным. Став депутатом, конечно, испытываю волнение и ответственность. Меня очень поддерживают великолучане. Моя работа не останавливается: люди звонят, пишут, поддерживают. Даже при обращениях ко мне они высказывают слова: «Татьяна Александровна, вперед. Работайте, у вас все получится». Такие человеческие проявления дают мне эмоциональные силы, ну, а моя работоспособность поможет и впредь.

– У вас за плечами годы работы депутатом Великолукской городской Думы. Как вы полагаете, насколько этот опыт будет помогать вам в новом статусе?

– Будучи депутатом Великолукской городской Думы я получила опыт, без которого не смогла бы войти сейчас в областное Собрание. Теперь я не просто как учитель и директор, а как депутат, который разбирается в вопросах формирования и расходования бюджета. Но самое главное — это общение с людьми, с избирателями, их просьбы.

– Вы как депутат делаете основную ставку на общение с людьми. Во время встреч в предвыборный период тоже. Какие из поднятых тем и наказов жителями вашего округа легли в основу вашей предвыборной программы, которую вы будете выполнять, став депутатом областного Собрания?

– Программа имеет свои четкие очертания. Во-первых, великолучан беспокоят вопросы здравоохранения в городе: новые больницы, новые центры, которые должны строиться и, безусловно, проблема медицинских кадров, доступность предоставляемых медицинских услуг. Это сейчас самое актуальное. Вопрос образования тоже беспокоит горожан. Также много интересных вопросов прозвучало по городской инфраструктуре: дворы, доступные современные детские площадки с тренажерами.

Вопросы состояния городских дорог и дворовых территорий тоже волнуют великолучан. Хочется отметить еще мусорную реформу, которая проходит достаточно болезненно. На сегодняшний день много претензий к благоустройству мусорных площадок. Этот вопрос нужно решать и ставить новые контейнеры. Люди должны видеть контейнеры для раздельного сбора мусора.

– Я полагаю, вы рассчитываете как на объединение с коллегами по парламенту в целом, так и во фракции «Единая Россия» для того, чтобы эти комплексные вопросы, которые характеры не только для Великих Лук, решать совместными усилиями?

– Да, действительно, это только коллективная и комплексная работа, поэтому я вошла в комитет по бюджету. Для меня это важный шаг, так как все вышеперечисленные вопросы, которые волнуют жителей всей Псковской области, в этом комитете будут решаться. Думаю, что я смогу помочь и великолучанам, и жителям области.

– Татьяна Александровна, вы уже сказали, что вошли в комитет по бюджету и налоговой политике и, с одной стороны, пояснили свой выбор, а с другой — всегда бывает очень непростой выбор при формировании бюджета в пользу того или иного решения. Вы понимаете, что денег всегда недостаточно. Зачастую приходится выбирать, что первым порядком делать, что вторым. Вы готовы к такому выбору, когда что-то придется откладывать, когда это «что-то» имеет далеко не второстепенное значение, но все равно приходится откладывать.

– Я готова к такому выбору. В любом выборе нужно взять на себя ответственность. Буду руководствоваться совестью, честью и делать этот выбор.

– Вы представляете в областном Собрании депутатов сферу образования, имеете большой опыт педагогической работы. Очевидно, хорошо знаете все сильные стороны и проблемные зоны своей сферы. Каких шагов от законодателей ждут ваши коллеги, какие решения необходимы для развития системы образования конкретно сейчас и в ближайшем периоде?

– Прежде всего, хочется говорить о реальных составляющих образования. Это касается не только Великих Лук и нашего региона, этот вопрос касается всей страны. Это и обеспечение материально-технической базы школ, их капитальный ремонт, очередность ремонта сельских и городских школ. Безусловно, вопрос системы оплаты труда, которую, на мой взгляд, надо реформировать и вновь выделять стимулирующие средства доплаты за звания, награды. Это все необходимо ввести в педагогическую оплату труда.

Острейшая проблема — решение кадрового вопроса. Пока у нас школы функционируют в полном объеме, но это пока, и этот вопрос надо решать, вводить новые программы для привлечения молодых специалистов в средние образовательные учреждения.