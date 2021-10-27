Общество

Архивисты продолжат работу над интерактивной картой Псковской губернии

Архивисты трудятся над интерактивной картой церквей и погостов Псковской губернии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила и. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

Интерактивная карта церквей и погостов Псковской губернии

Работу над проектом по созданию интерактивной карты, которая включает в себя современную карту Псковской области, а также в границах Псковской губернии, Государственный архив региона начал в 2018 году.

На портале отражены границы уездов и волостей, погосты, церкви и монастыри. Имеется информация о населенных пунктах, находящихся в приходах церквей.

«Сейчас популярно изучение генеалогии. Для того, чтобы погрузиться в историю семьи, необходимо уточнить место жительства предков и церковь, в документах которой необходимо искать информацию. Карта позволяет определиться с архивными документами, с которых можно начать поиск по истории своей семьи», - поделилась Наталья Исакова.

Помимо пользы для генеалогического исследования, на карте размещены сведения об истории церквей и монастырей из клировых ведомостей.

«Работу над проектом продолжим. Планируем наносить другие историко-культурные объекты. Но ту работу, которую начали в 2018 году, можно сказать, что уже завершили. Это очень кропотливая работа: было необходимо уточнить административные границы, точное местонахождение населенных пунктов, погостов. Это проект, который будет иметь продолжение», - резюмировала Наталья Исакова.