Архивисты продолжат работу над интерактивной картой Псковской губернии

Архивисты трудятся над интерактивной картой церквей и погостов Псковской губернии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила и. о. директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.
Интерактивная карта церквей и погостов Псковской губернии
Работу над проектом по созданию интерактивной карты, которая включает в себя современную карту Псковской области, а также в границах Псковской губернии, Государственный архив региона начал в 2018 году.
На портале отражены границы уездов и волостей, погосты, церкви и монастыри. Имеется информация о населенных пунктах, находящихся в приходах церквей.
Помимо пользы для генеалогического исследования, на карте размещены сведения об истории церквей и монастырей из клировых ведомостей.
«Работу над проектом продолжим. Планируем наносить другие историко-культурные объекты. Но ту работу, которую начали в 2018 году, можно сказать, что уже завершили. Это очень кропотливая работа: было необходимо уточнить административные границы, точное местонахождение населенных пунктов, погостов. Это проект, который будет иметь продолжение», - резюмировала Наталья Исакова.