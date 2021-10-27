Общество

Личному составу псковского УФСИН представили нового руководителя

Личному составу УФСИН России по Псковской области представили нового руководителя. Об этом Псковском Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомстве.

Согласно приказу директора ФСИН России, временно исполняющим обязанности начальника псковского УФСИН назначен полковник внутренней службы Алексей Емельянов. Заместитель директора ведомства Анатолий Якунин в режиме видео-конференц-связи представил личному составу нового руководителя.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Алексей Емельянов поблагодарил руководство ФСИН России за высокую оценку результатов его деятельности и отметил, что вверенный ему коллектив приложит все усилия для качественного выполнения задач, возложенных на уголовно-исполнительную систему региона.

Алексей Емельянов служит в правоохранительных органах с 2002 года, в уголовно-исполнительной системе – с 2004 года. До назначения в Псковскую область руководил одним из отделов в Главном оперативном управлении ФСИН России. За время службы зарекомендовал себя как грамотный, ответственный и целеустремленный руководитель, отмечается в сообщении.