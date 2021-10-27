Общество

Коронавирус у детей сложно отличить от ОРВИ без теста - врач

Зараженность коронавирусом у детей можно выявить только с помощью теста. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева.

Она заметила, что в Псковской области на данный момент растет количество заболевших новой инфекцией как среди взрослых, так и среди детского населения.

«Но дети болеют в более легкой форме, чем взрослые. У них клиника ОРВИ, поэтому родители по внешним признакам, скорее всего, не смогут отличить эти болезни — выявить коронавирус поможет только мазок», - сказала Ирина Богачева.

Ранее сообщалось, что за неделю, с 18 по 24 октября, в Псковской области выявили 1 908 случаев заражения COVID-19, из них 1 587 проходят в форме ОРВИ. Среди этих заболевших – 217 детей и подростков в возрасте до 18 лет.