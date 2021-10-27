Общество

Кабмин выделил более 47 миллиардов рублей на выплаты по нетрудоспособности

Более 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Из-за распространения коронавируса и роста сезонных заболеваний нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования, говорится в сообщении.

«Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», – отметил Михаил Мишустин.

Глава кабмина поручил Министерству финансов обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить Фонду социального страхования необходимые средства.

Напомним, в 2021 году был изменен порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они перечисляются гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя. Со следующего года больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически.