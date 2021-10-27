Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Секреты уюта из XIX века
Концерт рок-группы «Ария»
детские прививки польза или риск?
псков лучший кофе
Tele2 приглашает на работу
зачем ванна в библиотеке
Правила безопасности с газовым оборудованием
выхлопные инвестиции
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
 
 
 
ещё Общество 27.10.2021 07:000 Более 280 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки 27.10.2021 10:260 Кабмин выделил более 47 миллиардов рублей на выплаты по нетрудоспособности 27.10.2021 10:000 Обладатель премии «Грэмми» станет гостем утреннего шоу на «Европе Плюс» 27.10.2021 09:432 Коронавирус у детей сложно отличить от ОРВИ без теста - врач 27.10.2021 09:320 Архивисты продолжат работу над интерактивной картой Псковской губернии 27.10.2021 09:252 Личному составу псковского УФСИН представили нового руководителя
 
 
 
Самое популярное 25.10.2021 10:4822 Два православных храма построят в Пскове 24.10.2021 19:258 Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове 25.10.2021 21:3011 Ограничительные меры в отношении пожилых граждан усилили в Псковской области 24.10.2021 20:255 Радары NASA зафиксировали НЛО 26.10.2021 16:3330 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области почти вдвое превысила показатели по РФ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кабмин выделил более 47 миллиардов рублей на выплаты по нетрудоспособности

27.10.2021 10:26|ПсковКомментариев: 0

Более 47,1 млрд рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий по временной нетрудоспособности в IV квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Из-за распространения коронавируса и роста сезонных заболеваний нагрузка на бюджет фонда значительно возросла. Чтобы поддержать его сбалансированность и не допустить задержку выплат для граждан, было принято решение о выделении дополнительного финансирования, говорится в сообщении.

«Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты», – отметил Михаил Мишустин.

Глава кабмина поручил Министерству финансов обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить Фонду социального страхования необходимые средства.

Напомним, в 2021 году был изменен порядок оплаты больничных и выплат пособий по материнству. Теперь они перечисляются гражданам напрямую из ФСС, а не через работодателя. Со следующего года больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически.

Теги: #правительство #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как вы планируете провести объявленные нерабочие дни?
В опросе приняло участие 192 человека
27.10.2021, 10:280 Автомобилист въехал в дерево в Псковской районе 27.10.2021, 10:260 Кабмин выделил более 47 миллиардов рублей на выплаты по нетрудоспособности 27.10.2021, 10:100 Пассажир «Лады» скончался в больнице после ДТП в Псковском районе 27.10.2021, 10:060 Псковичку осудили за кражу косметики из магазина
27.10.2021, 10:000 Обладатель премии «Грэмми» станет гостем утреннего шоу на «Европе Плюс» 27.10.2021, 09:540 Автомобиль загорелся во время ремонта в Гдове 27.10.2021, 09:432 Коронавирус у детей сложно отличить от ОРВИ без теста - врач 27.10.2021, 09:320 Архивисты продолжат работу над интерактивной картой Псковской губернии
27.10.2021, 09:252 Личному составу псковского УФСИН представили нового руководителя 27.10.2021, 09:140 Гинцбург оценил эффективность «Спутника V» против новой мутации коронавируса 27.10.2021, 09:024 Мясорубка в горящем танке 27.10.2021, 09:001 Поствыборный пасьянс. Города особого назначения
27.10.2021, 09:000 В Пскове завершилось первенство по самбо среди десантников 27.10.2021, 08:383 Авиабилеты в Египет и Турцию подорожали до 450 тысяч рублей 27.10.2021, 08:190 Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки 27.10.2021, 08:007 Эксперт заявил об отсутствии смертей от российской вакцины против COVID-19
27.10.2021, 07:400 Власти расширят программу антикризисных кредитов для бизнеса 27.10.2021, 07:240 Суд наказал псковича за отобранный у подростка телефон 27.10.2021, 07:071 В Псковской области более 10 тысяч человек ревакцинировались от коронавируса 27.10.2021, 07:000 Более 280 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за сутки
26.10.2021, 23:030 Около 50 пешеходов попали под колеса автомобилей с начала года в Пскове 26.10.2021, 22:390 Новые детские площадки установили во дворах домов в Великих Луках 26.10.2021, 22:150 Псковичей приглашают поучаствовать в онлайн-проекте «Молодежная планка 60» 26.10.2021, 22:020 В Идрице перенесли официальное открытие монумента «Зарождение Знамени Победы»
26.10.2021, 21:323 В Псково-Печерском монастыре ввели ограничительные меры 26.10.2021, 21:051 Два объекта псковского музея будут временно закрыты 26.10.2021, 20:379 Интерактив: Беспредельные очереди на Рижском проспекте 26.10.2021, 20:140 Районы Псковской области получат паспорта готовности к отопительному сезону в ноябре
26.10.2021, 19:552 На время нерабочих дней в Калининградской области ввели локдаун 26.10.2021, 19:295 Два очага COVID-19 остаются активными в Псковской области 26.10.2021, 19:190 Кодовое слово просят придумать псковичей для телефонных консультаций в ПФР 26.10.2021, 18:565 Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели на территории всей России
26.10.2021, 18:390 Авиационную бомбу обнаружили в Псковской области 26.10.2021, 18:196 Школьница из Пскова участвует во всероссийском конкурсе красоты 26.10.2021, 18:150 Порхович дважды обокрал дом и угодил в исправительную колонию 26.10.2021, 18:005 Псковский «Максимус» отмечает 18-летие
26.10.2021, 17:504 ЖКХ-энтузиасты, меняющие мир, станут участниками пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 26.10.2021, 17:480 Посвященная особенным людям фотовыставка открылась в Пскове 26.10.2021, 17:320 В Усвятском районе перезахоронили останки 14 советских воинов 26.10.2021, 17:245 На реконструкцию Троицкого моста в Пскове направят 460 млн рублей
26.10.2021, 17:1713 Первый российский регион ввел комендантский час в период нерабочих дней 26.10.2021, 17:106 Превышение эпидпорога по ОРВИ в Псковской области регистрируется 22 неделю подряд 26.10.2021, 16:572 В Госдуме предложили уголовную ответственность для «бессовестных работодателей» 26.10.2021, 16:510 Туристский центр Псковской области разыграет три подарка
26.10.2021, 16:462 Центр Пскова может столкнуться с проблемами водоснабжения – эксперт 26.10.2021, 16:390 Псковичи могут выбрать, куда провести мобильную связь 4G 26.10.2021, 16:370 Местные жители помогли псковским пограничникам задержать иностранцев-нарушителей 26.10.2021, 16:3330 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области почти вдвое превысила показатели по РФ
26.10.2021, 16:151 Бесплатный проезд в автобусах ввели для переписчиков в Пскове и Великих Луках 26.10.2021, 16:120 Псковский школьник предложил улучшить экологию через игру 26.10.2021, 16:051 Великолучанка решила заработать на процентах от инвестиций и лишилась денег 26.10.2021, 15:510 До 11 градусов тепла ожидается в Псковской области 27 октября
26.10.2021, 15:326 Мишустин призвал губернаторов внимательно следить за вакцинацией от COVID-19 в нерабочие дни 26.10.2021, 15:160 Двустороннее движение на улице Звездной в Пскове восстановят с 27 октября 26.10.2021, 15:050 В Пушкинских Горах началась реконструкция очистных сооружений 26.10.2021, 15:014 Правительство выделило еще 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения
26.10.2021, 15:001 Кинокритик раскроет псковичам секрет популярности «Игры в кальмара» 26.10.2021, 14:530 Взрыв газа разрушил стену пятиэтажки в подмосковном Видном 26.10.2021, 14:500 «Эхономика»: Об отопительном сезоне и работе аварийно-диспетчерской службы ПТС. ВИДЕО 26.10.2021, 14:476 Денис Иванов поддержит кандидатуру Бориса Елкина на пост сити-менеджера Пскова
26.10.2021, 14:359 В Пскове построят школу, которая сможет простоять 100 лет 26.10.2021, 14:300 «Гонки по вертикали»: локдаун, призрак фашизма и выборный секс 26.10.2021, 14:193 Росгвардейцы задержали псковича за кражу кофе 26.10.2021, 14:0617 Почти 250 псковичей оштрафовали за неделю за нарушение «масочного» режима
26.10.2021, 14:023 Диспетчер ПТС рассказал, почему чувствует себя психиатром 26.10.2021, 13:583 Амстердамский суд постановил передать скифское золото Украине 26.10.2021, 13:390 Пропавшую актрису Светлану Светличную нашли на съемках ТВ-шоу 26.10.2021, 13:3315 Псковичам дали советы по планированию бюджета
26.10.2021, 13:180 Директор «Михайловского» награжден медалью Франциска Скорины 26.10.2021, 13:100 Более 720 социальных контрактов заключили жители Псковской области 26.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с представителем «Псковских тепловых сетей» 26.10.2021, 12:520 В Госдуме поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра
26.10.2021, 12:443 В России впервые от COVID-19 за сутки умерли более 1100 человек 26.10.2021, 12:403 Работа волонтерского штаба возобновилась в Псковской области в рамках акции «Мы вместе» 26.10.2021, 12:321 В Москве пропала Светлана Светличная, видеокамеры запечатлели ее перед исчезновением 26.10.2021, 12:160 Летчики доставили крупногабаритные грузы из псковского региона в Ленобласть
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru