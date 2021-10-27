Общество

Новый вертолет санавиации прибыл в Псков

В аэропорт Пскова прибыл новый вертолет Национальной службы санитарной авиации для работы в регионе. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт губернатора Псковской области

«Это отечественный вертолет "Ансат" с медицинским модулем – заметно более современная модель, чем мы использовали ранее. Он буквально несколько недель назад был выпущен заводом и укомплектован всем необходимым оборудованием», - уточнил глава региона.



По его словам, если учитывать особенности расселения в Псковской области, то санавиация – очень важное направление работы системы здравоохранения.