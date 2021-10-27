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Общество

«Урок цифры» Сбера прошли более 9 тысяч псковских школьников

27.10.2021 11:18|ПсковКомментариев: 0

«Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект в образовании» прошли более 200 тысяч школьников СЗФО. Из них свыше 9 тысяч участников – слушатели из Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

В целом же, по всему миру школьники с 1-го по 11-й класс, педагоги и родители прошли «Урок цифры» более трех миллионов раз. Проект длился 20 дней, он охватил всю Россию и 127 стран мира.

Разработчиком содержания и программы первого урока в 2021-2022 учебном году, посвященного искусственному интеллекту и машинному обучению, выступил Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера.

Масштабный просветительский проект организуют АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России в партнерстве с ведущими технологическими российскими компаниями. Его цель — ранняя профориентация и развитие цифровых навыков у школьников.

Учащиеся узнали об основных принципах работы искусственного интеллекта. Они пробовали себя в профессии исследователя данных и создавали умного помощника для учителя математики на специальном игровом тренажере. В этом году родители детей также принимали очень активное участие в проекте наравне с учителями.

Проведению образовательной акции активно содействовали представители региональных администраций, Сбербанка и компаний его экосистемы. Заместители глав регионов, руководители региональных органов власти в сфере образования и цифрового развития проводили открытые уроки, используя материалы «Урока цифры».

«С одной стороны, современные дети чуть ли не рождаются со смартфоном в руках, с другой – они не всегда знают, что как именно работают привычные для них технологии, каким образом они создаются и что лежит в их основе. Так вот уроки цифры – один из способов узнать об этом, возможно, увлечься темой всерьез и сделать в будущем своей профессией», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в образовании» можно и после окончания акции — все материалы остаются в открытом доступе.

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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