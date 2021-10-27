Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции «ЖКХ-энтузиасты меняют мир»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции на тему «ЖКХ-энтузиасты меняют мир», которая в эти минуты начинается в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Разговор будет посвящен вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и деятельности ТОСов в Псковской области.

В нашем регионе есть свои ЖКХ-энтузиасты, которые готовы менять и уже меняют к лучшему мир вокруг себя — свои дворы, общественные территории, и есть реальные инструменты, которые им в этом помогают. С 2017 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», благодаря которому многие населенные пункты стали выглядеть более ухоженными, благоустроенными. Успех этой работы во многом зависит от вовлеченности в этот процесс заинтересованных граждан и организаций. Активно в Псковской области развивается территориальное общественное самоуправление. Этот инструмент позволяет жителям не только благоустраивать территории, но и решать социальные и бытовые проблемы.

Сколько денег на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» получил псковский регион в 2021 году? Что и где удалось сделать? Какие муниципальные образования Псковской области наиболее активно участвуют в проекте «Формирование комфортной городской среды», а какие менее активны? Что нужно сделать, чтоб принять участие в проекте? Чего смогли добиться наиболее активные ТОСы Псковской области?

На эти и другие вопросы ответят:

Яковлева Татьяна Анатольевна - заместитель начальника отдела развития городской среды комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области

Вишнякова Екатерина Викторовна, начальник отдела инновационного развития управления городского хозяйства администрации Пскова

Кириллов Алексей Валентинович, председатель правления Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области

руководители ТОСов «Улица Майора Достовалова, 1», «Мирный» и «Щиглицы».

Задавайте свои вопросы участникам в комментариях под видеотрансляцией пресс-конференции в группе ПЛН «ВКонтакте».