Общество

Роспотребнадзор проверит товар на «Финской ярмарке» в Пскове

Роспотребнадзор проведет проверку по факту жалобы жителя города Пскова на некачественный товар, который реализуют на ярмарке в одном из городских торговых центров. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В редакцию ПЛН пришло сообщение от местной жительницы, которую не удовлетворило качество товара на «Финская ярмарке» в Пскове. «На втором этаже ЦУМа опять орудует "Финская ярмарка". Продают китайскую паль под видом финских курток. Лейблы заклеены липовыми бумажками "Честный знак". Вчера приезжал участковый», - написала женщина.

Редакция обратилась за комментарием в областное УМВД. Там подтвердили, что вчера, 26 октября, в полицию поступала подобная жалоба, при этом заметили, что подал ее мужчина. На место выезжал участковый. Он опросил продавцов и покупателей, материал проверки для дальнейшего разбирательства передадут в региональное управление Роспотребнадзора.

В полиции добавили, что весной этого года в Пскове уже была аналогичная ситуация. Тогда в УМВД сообщили о торговле китайским контрафактом под видом финской одежды в Городском культурном центре. По данному факту также проводило проверку управление Роспотребнадзора, нарушений выявлено не было.

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После предыдущей жалобы на ярмарку в ГКЦ отправлялся местный блогер, однако снять происходящее ему не удалось - мужчину не пустили в помещение.