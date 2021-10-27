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Общество

Социальный комитет областного парламента провел первое заседание в новом созыве

27.10.2021 13:57|ПсковКомментариев: 0

В региональном парламенте прошло заседание комитета по труду и социальной политике. В отсутствии председателя – Игорь Дитрих находится на больничном – первое в этом созыве рабочее совещание комитета провела заместитель руководителя комитета Елена Даньшова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Рассмотрение вопросов началось с обсуждения законопроекта о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан, документ внес в Собрание губернатор.

И. о. председателя областного комитета по труду и занятости Сергей Логачев рассказал депутатам, что нормативный акт предполагает увеличение с одного года до трех лет срока действия квоты для трудоустройства освобожденных из тюрем граждан. Эта мера, по мнению разработчиков, будет эффективной не только в плане профилактики повторной преступности, но и для повышения эффективности социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы. Члены комитета поддержали инициативу и рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Первый заместитель председателя областного комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова выступила на заседании комитета с докладом по внесению изменений в закон, регулирующий предоставление жилья детям-сиротам. Специалист пояснила, что в новой редакции исключаются требования к перечню и порядку рассмотрения документов, подаваемых лицами, которые относились к категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, но не реализовали свое право на обеспечение жилым помещением.

Елена Даньшова поинтересовалась, не ущемляются ли права детей-сирот принятием этого законопроекта. По словам представителя профильного органа исполнительной власти, предлагаемая поправка лишь исключает из текста областного закона дублирование федеральной нормы. Присутствующая на заседании комитета региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова задала уточняющий вопрос: «Правильно ли я понимаю, что теперь согласно действующему законодательству ребенок-сирота имеет право на получение жилого помещения не только там, где он был поставлен на учет, но и по новому месту пребывания или учебу?». Татьяна Селивёрстова дала утвердительный ответ. Депутаты поддержали законопроект.

Обсуждение законопроекта о внесении изменений в закон «Об образовании в Псковской области» вышло за рамки рассматриваемых поправок, связанных с увеличением бюджетных расходов на питание обучающих на дому школьников, а также приведением областного законодательства в соответствие с федеральным. Ремарка Елены Даньшовой, обращенная к заместителю председателя областного комитета по образованию, касалась финансирования внеурочной деятельности: «По закону об образовании внеурочная деятельность в школах является частью основной образовательной программы и должна финансироваться как обычные уроки, но у нас в регионе средства выделяются за счет дополнительного образования». Парламентарий обратила внимание на необходимость изменения подхода в соответствии с требованием законодательства.

Далее члены комитета рассмотрели законопроект, который вводит в региональное законодательство понятие «сельский туризм». Дополнить закон, как отметила и. о. председателя областного комитета по туризма Марина Егорова, предписывает федеральное законодательство.

«В вашей пояснительной записке указано, что на территории области уже сейчас находится порядка 60 объектов сельского туризма, а кто эти объекты сертифицирует? Или любой дом в деревне при желании можно отнести к этой категории?» - попросил дать разъяснения вице-спикер Собрания Армен Мнацаканян. Критерии, по словам специалиста, четко определены законодательством.

Елена Даньшова поинтересовалась, как принятие закона отразится на новом направлении туристкой деятельности. «Появится больше возможностей для развития инфраструктуры, мест проживания и точек питания. Кроме того, объекты сельского туризма теперь смогут привлекать гранты, которые выделяет Ростуризм, чего до принятия закона делать не могли», - ответила руководитель органа исполнительной власти, уточнив, что «сельский туризм» как самостоятельный вид экономической деятельности появится в ОКВЭД.

«Это очень хороший закон. Необходимо массово проинформировать наших граждан, чтобы было понимание, какую выгоду и поддержку государства для развития своей деятельности они смогут получить», - подытожил обсуждение Армен Мнацаканян.

Депутаты рекомендовали принять закон «Об установлении на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Псковской области» - этот нормативный правовой акт принимается ежегодно для регулирования налогообложения доходов иностранных граждан, работающих в регионе на основании патента.

На заседании комитета депутаты также вынесли рекомендательные положительные решения по двум проектам постановлениям Правительства РФ. В первом документе речь идет о создании цифровой платформы для поиска работы безработными гражданами, второй предлагает изменить правила определения среднедушевого дохода инвалидов, проживающих и работающих в организациях социального обслуживания, для предоставления им социальных услуг бесплатно.

Кроме того, решением комитета Игорь Дитрих включен в состав областной экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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