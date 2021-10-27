Общество

Запрет на выезд в Германию побудил жителя Себежа погасить долг

После запрета на выезд из страны житель Себежа погасил кредитный долг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Мужчина задолжал по кредиту 108 тысяч рублей. При этом он не спешил гасить задолженность. Тогда приставы внесли представление в его адрес о временном запрете на выезд из страны. «Так совпало, что мужчине необходим был срочный выезд в Германию», - отметили в пресс-службе.

Житель Себежа заплатил долг и исполнительский сбор в размере 7,5 тысяч рублей. Все ограничения и запреты с мужчины сняли.