Общество

В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за выброшенных питомцев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект об административной ответственности за неподобающее обращение с домашними животными. Его авторами стали депутаты Павел Крашенинников и Владимир Бурматов, пишет РИА Новости.

По информации комитета, законопроект предлагает установить административную ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными в дополнение к уже существующей уголовной ответственности.

«За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - штраф на граждан от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей», - сообщили в комитете.

Согласно проекту, за несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, законопроект вводит штраф до 3 тысяч рублей для граждан (или предупреждение), до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

За содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, вводится штраф до 15 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 150 тысяч рублей для юридических лиц.