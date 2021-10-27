Общество

Псковская область получила 60 млн рублей на благоустройство общественных территорий

60 миллионов рублей получила Псковская область на благоустройство общественных территорий в 2021 году. Об этом на пресс-конференции, посвященной реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и деятельности ТОСов в регионе, рассказала заместитель начальника отдела развития городской среды комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Татьяна Яковлева.

«Средства (в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" - ред.) стали выделяться с 2019 года. Всего за эти три года Псковская область получила порядка 670 миллионов рублей. Областное софинансирование составило порядка 10%. В этом году у нас около 60 миллионов рублей. Массово благоустраивались общественные и дворовые территории с 2017 года – с этого времени получено уже более миллиарда. За пять лет благоустроено 570 территорий, в текущем году будут (благоустроены - ред.) 54 общественных территории и 9 дворов», - поделилась статистикой Татьяна Яковлева, передает «МК в Пскове».

Она пояснила, что под общественными территориями, которые обновляются в рамках проекта, подразумеваются не только парки и скверы, но и аллеи, дорожки вдоль жилых домов, тротуары. Деньги выделяются не только Пскову, но и всем муниципалитетам.

Спикер отметила, что самые активные и слаженные команды, регулярно участвующие в проекте «Формирование комфортной городской среды», живут в городе Пскове, Великолукском, Локнянском, Бежаницком, Опочецком и Островском районах.