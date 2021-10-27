Общество

Школьница из Пскова предложила перейти на экопластик

Финалистка всероссийского конкурса «Большая перемена», ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы №2 Татьяна Шацкая предложила использовать в магазинах экопластик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Татьяна Шацкая. Фото из личного архива

В рамках конкурса полуфиналистам обозначили проблему - истощение природных ресурсов — и предложили им найти решение. Объединенная группа, в состав которой вошла псковичка, выбрала тему «Развитие науки и экоматериалов». «Честно говоря, я не была удивлена, так как проблема экологии обсуждаемая, она ждет любых идей и решений», - отметила девушка.

В ходе решения кейса участники разработали проект по созданию новых экоматериалов. «Нашим предложением было создать новые экологичные материалы, что поможет не истощать природные ресурсы. В планах проекта: заменить в магазинах обычный пластик на экопластик», - рассказала Татьяна Шацкая.

Школьница настроена позитивно и уже начала подготовку к финалу конкурса. «Очень рада, потому что всегда хотела побывать в "Артеке", - поделилась она. - Конкурс интересный. Поешь, любишь Россию, занимаешься спортом, любишь математику? Не знаешь, что любишь, но ты талантлив? Тебе к нам! То есть, нет никаких ограничений. Есть свобода креатива».

Новые знакомства с амбициозными ребятами, опыт и эмоции стали главным призом для участников конкурса «Большая перемена», считает Татьяна Шацкая.

Напомним, в финал конкурса «Большая перемена» вышли 8 учащихся из шести псковских школ: Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Многопрофильного правового лицея №8, Гуманитарного лицея, Лицея «Развитие», Погранично-таможенно-правового лицея и школы №2.