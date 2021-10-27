Общество

К чему приводят скандалы псковичей с подрядчиками при ремонте дворов, рассказали в УГХ

Программа «Формирование комфортной городской среды» активно реализуется в Пскове, однако подрядные организации неохотно участвуют в конкурсе по выбору подрядчика для ремонта или благоустройства той или иной территории. Об этом на пресс-конференции, посвященной реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и деятельности ТОСов в регионе, сообщила начальник отдела инновационного развития управления городского хозяйства администрации Пскова Екатерина Вишнякова.

«Сейчас очень большая сложность с подрядчиками – они очень плохо выходят на дворовые территории. Ремонт дворов – это всегда конфликтные ситуации. Почему? Предположим, жители приняли решение шестьюдесятью или девяноста процентами собственников, а остаются те же 40 или 10%, которые сидели у окошка и не участвовали в собрании, а потом, когда подрядчик уже выходит на место, они выходят к нему и начинают скандалить», - приводит ее слова «МК в Пскове».

Екатерина Вишнякова отметила, что в некоторых случаях «доходит до абсурда» – люди могут бороться за куст, который их мама посадила в молодости. Она также обратила внимание на то, что подрядчикам не нравится такое поведение, поэтому они неохотно занимаются ремонтом дворов.

«Непросто работать с этой программой и с жителями тоже», - резюмировала она, добавив, что, несмотря на это, проблемы стараются решить, а дворы все-таки ремонтируют.