Общество

Около 150 новых деревьев высаживают в Пскове

В микрорайоне Завеличье, в сквере между детскими садами №48 и №50 и школой №24 в Пскове, высаживают деревья. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, работы проводятся в рамках муниципального контракта на озеленение города.

Сегодня, 27 октября, в посадке принял участие исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Борис Елкин. Он посадил несколько елей.

«На Завеличье появляется дополнительный зеленый уголок. Здесь находятся сразу несколько образовательных учреждений, строится новый садик. Конечно, это значимое место для горожан. В зеленом парке будет гораздо приятнее гулять и отдыхать. Как я уже не раз говорил, одним из приоритетов развития города должно быть его озеленение», - отметил Борис Елкин.

Всего на территории сквера высаживают 146 деревьев: 36 елей, 33 сосны, 31 каштан, 19 берез, 16 туй, 6 лип, 4 клена и рябину. Перед посадкой саженцев подрядчик провел разбивку территории, подготовил посадочные места, внес в лунки универсальное удобрение, привез саженцы деревьев и начал их высадку.

При посадке учитываются охранные зоны инженерных коммуникаций, расстояния от зданий и сооружений. После проведения работ будет восстановлена зеленая зона, деревья будут закреплены с помощью растяжек, их будут поливать по мере необходимости. Работы должны быть завершены до 30 октября.

Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядная организация - ООО «ГБИ лесопитомник крупномеров». Гарантия на выполненные работы составит 3 года.