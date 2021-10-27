Около 150 новых деревьев высаживают в Пскове

В микрорайоне Завеличье, в сквере между детскими садами №48 и №50 и школой №24 в Пскове, высаживают деревья. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, работы проводятся в рамках муниципального контракта на озеленение города.
Сегодня, 27 октября, в посадке принял участие исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Борис Елкин. Он посадил несколько елей.
Всего на территории сквера высаживают 146 деревьев: 36 елей, 33 сосны, 31 каштан, 19 берез, 16 туй, 6 лип, 4 клена и рябину. Перед посадкой саженцев подрядчик провел разбивку территории, подготовил посадочные места, внес в лунки универсальное удобрение, привез саженцы деревьев и начал их высадку.
При посадке учитываются охранные зоны инженерных коммуникаций, расстояния от зданий и сооружений. После проведения работ будет восстановлена зеленая зона, деревья будут закреплены с помощью растяжек, их будут поливать по мере необходимости. Работы должны быть завершены до 30 октября.
Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядная организация - ООО «ГБИ лесопитомник крупномеров». Гарантия на выполненные работы составит 3 года.