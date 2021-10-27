Общество

Почти 20 тонн бельгийских груш уничтожили в Себеже. ВИДЕО

Почти 20 бельгийских груш уничтожили на полигоне в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

27 октября на полигоне твердых бытовых отходов под контролем сотрудников Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора механическим путем уничтожили 19,9 тонны груш.

Ранее сотрудники ведомства остановили автомобиль, в котором перевозили фрукты без документов, подтверждающих их карантинное фитосанитарное состояние и происхождение.

По факту нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.