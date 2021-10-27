Общество

Участницы конкурса «Миссис Псков» примерили модные образы

Новым испытанием для финалисток конкурса «Миссис Псков - 2021» стало участие в модной фотосессии для известного бренда одежды «Glance Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

«Особенный шарм фотосессии придало место, где проходили съемки проекта — это особняк Лавриновского. Благодаря роскошным интерьерам особняка фотокарточки получились особенно праздничными и выдержанными в формате задумки фотосессии», - рассказали организаторы.

Бьюти-команда проекта:

Все фотосессии проводятся с соблюдением норм и правил, действующих на территории региона, добавили организаторы.

Напомним, большой финал проекта планируется 14 ноября в БКЗ филармонии.