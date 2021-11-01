СНГБ предлагает сэкономить время при получении банковских услуг

Получить кредит или банковскую карту в «Сургутнефтегазбанке» стало проще – заполните заявку на сайте банка, используя данные своего цифрового профиля с сайта Госуслуг. Автоматическое заполнение большинства данных позволит сэкономить ваше время.
Для подачи заявки на потребительский, ипотечный кредит или кредитную карту СНГБ:
- Нажмите на кнопку «Подать заявку» на соответствующей странице сайта банка.
- Выберите параметры запрашиваемого кредита и нажмите «Создать анкету».
- Кликните кнопку «Заполнить анкету через Госуслуги» вверху страницы и авторизуйтесь в личном кабинете портала – ваши персональные данные в заявке на кредит заполнятся автоматически.
- Введите недостающие данные и ожидайте рассмотрения заявки банком.
Для подачи заявки на банковскую карту СНГБ:
- Нажмите на кнопку «Заказать карту» на соответствующей странице сайта банка.
- Кликните кнопку «Заполнить анкету через Госуслуги» вверху страницы и авторизуйтесь в личном кабинете портала – ваши персональные данные в заявке заполнятся автоматически.
- Выберите способ получения и параметры карты и нажмите «Отправить заявку».
- Ожидайте получения карты.
Напоминаем, что для действующих клиентов банка в мобильном приложении СНГБ Онлайн реализован сервис подачи заявок на банковские продукты с возможностью их получения без визита в офис банка. Скачивайте приложение в Google Play Маркет или App Store.
Подробнее: https://www.sngb.ru/news/item/2390
Источник: СНГБ