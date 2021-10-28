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Общество

Проекция будущего, или зачем Пскову нужен технопарк

30.10.2021 10:00|ПсковКомментариев: 2

«Кванториум» - это относительно новое слово в дополнительном школьном образовании. В последние годы воспитанники детского технопарка то и дело представляют общественности свои необычные исследования и изобретения, связанные с робототехникой, виртуальной реальностью и наукой. 

Чем живет псковский «Кванториум», какова судьба разработок детей и что дает обучение в технопарке? Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель директора по проектному управлению детского технопарка «Кванториум Псков» Сергей Тращенков.

 

— Как проходит третий год работы псковского «Кванториума»? Насколько детский технопарк расширился? Увеличилось ли число воспитанников?

— Мы существуем с 2018 года и у нас разрабатывалась своего рода «дорожная карта». Поскольку мы являемся учреждением дополнительного образования, которое субсидируется в зависимости от количества обучающихся из областного бюджета, мы планировали, сколько обучающихся должны набирать каждый год. Изначально у нас было 800 человек (именно новичков, ребят, которые первый раз приходят к нам на курсы), а в 2020 году у нас было уже более 1000 новых учащихся.

У нас есть шесть направлений, шесть квантумов: VR/AR-квантум (виртуальная и дополненная реальность), Промробоквантум (промышленная робототехника), Геоквантум (разработка интерактивных карт, создание 3D-макетов, анализ спутниковых изображений), Аэроквантум (создание беспилотных летальных аппаратов, полеты), Наноквантум (физико-химическая лаборатория, изучение различных материалов) и Хайтек (производственная мастерская).

Кроме того, мы стараемся внедрять разные форматы, у нас есть тематические смены, которые проходят летом, в осенние и весенние каникулы, мы стараемся организовывать мероприятия, приглашать интересных спикеров и всесторонне развивать всех ребят, которые к нам ходят. То есть у нас не просто кружок, в котором есть какие-то курсы, а именно сообщество заинтересованных людей.

— Прекращал ли технопарк работу в условиях коронавируса? Если нет, то как организован образовательный процесс в это время?

— Когда в октябре по указу губернатора на неделю были введены ограничения для дополнительного образования, мы либо должны были на время закрыться, либо вести занятия в малых группах не более десяти человек. Мы это требование соблюдали. К нам приходили либо меньшие группы, либо, если людей было больше, мы отсаживали их в отдельное помещение, налаживали там связь по Zoom, и таким образом продолжалась работа.

Сейчас наступили каникулы, очные занятия прекратились, мы не имеем права их проводить, но мы проконсультировались с Роспотребнадзором, и они разрешили заниматься на этой неделе в дистанционном формате. Сейчас у нас идут занятия в рамках тематической смены «Вы здесь». Она посвящена созданию современных цифровых решений в области туризма. Ребята подключаются из дома через Discord и Zoom и разрабатывают свои проекты.

Такой формат дистанционной работы мы практикуем и на протяжении года, когда взаимодействуем со школами региона. В школах области создано много «Точек роста» - они располагаются в тех учебных заведениях, которые имеют достаточно хорошую материально-техническую базу. В рамках специальной программы они получили дополнительное финансирование и докупили оборудование. На занятиях в «Точках роста» дети учатся работать в современных программах, обращаться с робототехническим набором, коптером, 3D-принтером и другим оборудованием, которое к ним поступило.

— За время существования «Кванториума» мы уже успели увидеть несколько проектов по благоустройству общественных мест в Пскове (в районе Четырех углов, сквера у вокзала и так далее). Кто заказывает такие проекты и какова их дальнейшая судьба?

— Для реализации интересных проектов мы стараемся привлекать реальных заказчиков. Ими выступают или представители городской и региональной администрации, или заинтересованные объединения граждан. Так, у нас был проект на улице Доставалова. Представители объединения жильцов пришли к нам с предложением в рамках летней смены придумать как можно больше интересных идей по благоустройству территории их двора. Они активные товарищи — участвуют в конкурсах по благоустройству. 

Проекты мы разрабатываем в ходе образовательного процесса, а после материалы передаем нашим заказчикам. Дальше это выходит за рамки нашего учреждения, но, насколько мы знаем, эти идеи потом рассматривают как дополнительные варианты для реального благоустройства.

Ребята, в основном, занимаются визуализацией решений. Конечно, они прорабатывают вопросы, связанные с экономикой, с правовыми аспектами и так далее, но тем не менее нельзя сказать, что это готовая документация, которую можно брать и использовать, нет. Это реконцептуализация.

— Как дети создают эти проекты, какие программы используют?

— Используются несколько программных продуктов, предназначенные для 3D-визуализации. Есть, например, программы SketchUp, Blender. Когда ребята создают какие-то визуальные решения на основе виртуальной дополненной реальности, они еще используют специальный движок, он называется Unity — это платформа, которая используется и для разработки игр, и для разработки приложений виртуальной дополненной реальности.

— Есть ли шанс, что какой-то из этих проектов будет реализован? Какой и когда?

— Это, скорее, вопрос к администрации. Мы к ним периодически обращаемся, предоставляем материалы. Они нам в ответ присылают благодарственные письма. Вопрос всегда встает в финансировании, в дополнительных усилиях по преобразованию этого концепта в виде визуализации первичного описания в ту документацию, которую уже можно использовать.

— Можете ли вы привести три самых интересных проекта, которые разработали дети в «Кванториуме»?

— Если брать проекты, связанные с визуализацией, у нас был проект по разработке концепции мемориала на территории бывшего концлагеря «Шталаг». Там сейчас пустырь и небольшой мемориал, а наши ребята продумывают более подробную концепцию того, как можно было бы обустроить эту территорию.

У них была идея обустроить ее в виде дорожки, которая будет представлять из себя линии на ладонях — линия жизни, линия сердца, линия памяти. И на этих линиях визуализировать в виде каких-то малых архитектурных форм историю этого места, показать, что там происходило, и таким образом запечатлеть память о жертвах этого лагеря. Этот проект достаточно сложный, потому что тут нужно не только владеть современными технологиями, чтобы это визуализировать идею, но еще и владеть историческим материалом, понимать тонкость и сложность этой темы в целом.

Также у нас много проектов, связанных с геоинформационными технологиями, использованием космических снимков для целей природопользования и так далее. У нас, например, был проект про оценку состояния просек воздушных линий электропередач. Ребята анализировали информацию со снимков по тому, в каком состоянии находятся трассы электропередач с точки зрения просек.

У нас бывали и разные IT-проекты. Например, в связи с пандемией и применением IT и аэротехнологий, ребята создавали коптер по доставке биоматериалов, связанных со взятием анализов, в отдаленные населенные пункты.

У нас есть достаточно продвинутые ребята-робототехники, которые занимаются вопросами экзоскелетов, вопросами передачи сигналов от человеческой руки к роботехнической руке. Проекты по проекции движения реальной руки на робототехнический процесс. Там, на самом деле, интересный принцип. В качестве датчиков они используют световой сигнал в трубочках, за счет изгибания которых сигнал меняется, микроконтроллер меняется и таким образом он "понимает", что рука человека двигается, это оформлено в виде специальной перчатки. Соответствующие сигналы передаются на двигатели, чтобы роботехническая рука тоже подвигалась соответствующим образом.

— Может ли обучение в «Кванториуме» быть стартовой точкой подготовки к обучению в высшем учебном заведении, по каким конкретно направлениям? Посещение технопарка для большинства воспитанников — хобби или выбор на перспективу?

— Если говорить про массового участника нашего «Кванториума», а ежегодно через него проходит более 1000 детей, то это просто получение каких-то навыков. Но у нас есть немало историй успеха, когда ребята занимались в «Кванториуме», создавали свои проекты, участвовали во всероссийских мероприятиях (это и олимпиады, в том числе национальная технологическая, и различные конкурсы, кванториады — соревнования между «Кванториумами по всей стране») и так получали дополнительные баллы к Единому государственному экзамену, что помогало им поступать в престижные учебные заведения. Это, конечно, не массовая история, но у нас немало ребят, которые в прошлом году благодаря тому, что участвовали в различных конкурсах, стали учиться в Высшей школе экономики, в ИТМО в Санкт-Петербурге и в ряде других престижных учебных заведений.

Беседовала Ксения Иванова 

Теги: #Псковская область #дети #кванториум #цифровизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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