Общество

Наталья Федорова об отношении к QR-кодам и планах по благоустройству в Псковском районе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стала глава Псковского района Наталья Федорова. Ведущая Любовь Кузнецова побеседовала с ней о введенных антикоронавирусных ограничениях, QR-кодах, новых катерах для перевозки пассажиров на Талабские острова и планах на будущий год.

Любовь Кузнецова: Предлагаю начать с ситуации с коронавирусом в Псковском районе. Сейчас она тяжелая, как и на территории России. К сожалению, ежедневно фиксируются антирекорды с потерями. Растем и мы по региону. Прирост на прошлой неделе составил 10%. Оперштаб ввел достаточно жесткие ограничения — это и двухнедельные каникулы для школьников, и самоизоляция для людей старшего поколения и многие-многие другие. Дело дошло до того, что в транспорт без маски не пустят, а если кто-то без маски находится в салоне, то автобус не поедет. Насколько на ваш взгляд оправданы такие меры? Не проще было бы объявить локдаун сразу?

Наталья Федорова: Конечно, ситуация с коронавирусом достаточно непростая, и мы видим рост как заболевших, так и контактных. В нашей межрайонной больнице опять располагается ковид-госпиталь, и она практически заполнена. Самое главное, что должны понять люди, - надо заботиться о своем здоровье. Сейчас это не банальные фразы: действительно, от твоего самосознания и отношения к этому зависит очень многое. Пандемию наше поколение переживает-то впервые. Мы не всегда понимаем значение этого слова, к сожалению. Те меры, которые сейчас принимаются, о которых мы говорим, необходимы.

Хочу еще раз вернуться к вакцинации — это тоже необходимая мера, без которой мы не выберемся на плато. На сегодняшний день и в районе, и регионе присутствуют все виды вакцин. По медицинским показаниям люди могут получить необходимую вакцину. Люди более серьезно стали относиться к ситуации и понимают, что это самая эффективная мера выхода из кризиса.

Что касается ужесточения мер, на мой взгляд, это необходимо. Предыдущие периоды показали, что только такие меры способствуют уменьшению распространения инфекции. Кроме того, сейчас пришли и сезонные заболевания. Мы видим, что рост заболеваемости наблюдается среди разных групп. Это очень настораживает, поэтому действуем таким образом.

Локдаун — мера очень жесткая, и наше население понимает, что введение ряда ограничительных мер сейчас позволяет все-таки более эффективно и работать, и сохранять здоровье. Давайте мы все вместе задумаемся об этом еще раз, не допустим введения совсем уж жестких ограничительных мер. Хотя в ряде регионов мы это уже наблюдаем.

Любовь Кузнецова: Вернемся к тому, что межрайонная больница перепрофилирована под ковид-госпиталь. Жители муниципалитета могут получить плановую помощь? Ведь далеко не все заболевания можно отложить или потерпеть. Это же все наслаивается, а потом мы получаем человека из категории «риск».

Наталья Федорова: Да, таких категорий граждан достаточно много. Для людей вновь предоставляет услуги Псковская городская больница, а если есть необходимость по другим направлением, таким как сердечно-сосудистые заболевания, то можно обратиться в областную больницу. У нас все ФАПы работают, направления даются, по-прежнему обслуживает население поликлиника. В информационном поле провели большую работу, поэтому жители понимают, куда обращаться.

Любовь Кузнецова: Что касается кампании по вакцинации в этот раз, в отличие от предыдущей волны, чем отличаются так называемые побудительные меры? Сейчас я имею ввиду введение QR-кодов. В нашем регионе это применяется впервые и многие боялись. Многие до сих пор не могут получить этот год на госуслугах, они работают как-то слишком выборочно. Как вы относитесь к этой новой системе? Ее в вашем окружении, ваши подчиненные понимают? Зачем это и что это?

Наталья Федорова: Вы знаете, я начну с госуслуг. Я не испытала никаких трудностей при получении QR-кода. Я его получила достаточно быстро. Это очень удобно, не испытываешь никаких проблем. Сейчас развитие техники достаточно высокое, поэтому я смотрю на молодое поколение, на среднее, да даже на пожилое, которое, между прочим, стало продвинутым в использовании мобильных средств, и люди воспринимают это совершенно спокойно и нормально.

Считаю, что это абсолютно нормальные системы и меры. Знаете, было много фейков по поводу вакцинации, мифов, но сейчас они отметаются. От многих сейчас слышишь: «Да, я теперь понимаю необходимость вакцинации». Мы пришли к той стадии, когда люди просто берут и записываются на вакцинацию, понимают всю значимость.

Любовь Кузнецова: Предлагаю подвести итоги благоустройства. Какие проекты были реализованы? Есть ли какие-то проблемы с ними? Также прошу вас осветить и большую, но пока незавершенную работу на горе Соколиха. Знаю, что есть перспективы программы формирования «Комфортной городской среды» по благоустройству. Значительные успехи у района по программе «Газпром — детям».

Наталья Федорова: Как обычно, летний сезон был очень насыщенным, работы проводились масштабные. Начну с «Комфортной городской среды». На сегодняшний день можно говорить, что все работы завершены. Это уже почти 100-процентное кассовое освоение. Для нас это очень важно, так как мы приступили к этапу подготовки на следующий год. В этом году по «Комфортной городской среде» удалось реализовать много проектов по ремонту дворовых территорий. Хороший подход, хороший подъезд — не может не радовать. Были у нас и значимые общественные территории. В Тямше проложили новые асфальтные пешеходные дорожки, новые парковки. Кроме того, появились спортивные комплексы на общественных территориях. Кстати, уличные тренажеры очень востребованы у местных жителей. Занимаются как дети, так и пенсионеры.

Проект «Соколиха» - народный и очень значимый. В этом году в рамках «Комфортной городской среды» мы завершили все работы вовремя и качественно: обустроили нижнюю парковку, среднюю площадку, появились современный санитарный узел, зеленые насаждения и подсветка, которую так ждали люди. Сейчас в активной стадии находится разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории. Проект очень масштабный, поэтому рабочая группа включает в себя и архитекторов, и экспертов.

Любовь Кузнецова: Если все получится, то к весне будет и план, и средства, и продолжение, потому что территория действительно значимая. Давайте как раз поговорим о планах на следующий год по благоустройству.

Наталья Федорова: В рамках «Комфортной городской среды» в этом году впервые прошло общественное голосование. Победили три территории, сейчас уже рассчитывается смета, подготовили эскизы. На следующий год планируем благоустройство вдоль улицы Никольской в деревне Родина, в деревне Тямша благоустроим территорию между домами №№5 и 6. Также благоустроим территорию у памятника десантникам 6-й роты в Черехе, идут подготовительные работы, планируем их в ближайшее время завершить. Всегда нужна хорошая подготовка, чтобы мы смогли сразу начать работы в начале следующего года.

Любовь Кузнецова: Долгожданное событие случилось в муниципалитете — вам доставили новые катера для переправы на Талабские острова. Где катера будут зимовать?

Наталья Федорова: Это событие, которое ждали очень долго все: и жители, и туристы. Работа была большая и велась давно. Катера привезли из Костромского завода. Зимовка организована небольшом порту в Толбе. Навигационный период заканчивается, поэтому спустить на воду их пока не удалось. Думаю, весной транспортная доступность до Талабских островов увеличится в разы, билеты на эти катера будут недорогие.

Обустройство бухты на самих островах продолжим в следующем году.

Любовь Кузнецова: В этом году вы преуспели в реализации профильного национального проекта. Востребованы автоклубы, продолжается ремонт домов культуры. Краснопрудская волость стала победителем конкурса лучшего поселения Псковской области в номинации «Территория культуры».

Наталья Федорова: Автоклуб — очень хорошая тема, которая оказалась для всех очень интересной. Лично я сама не один раз выезжала с автоклубом, наблюдала за процессом, общалась с жителями, насколько это востребовано. Приезжаешь на встречу с жителями, а они говорят: «А вы нам автоклуб пришлите, мы наслышаны, насколько это интересно и здорово». Мы знакомили горожан с нашими ДК, творческими коллективами, и местным жителям всегда было интересно, откуда же эти артисты. Хочется поблагодарить коллективы наших домов культур, которые отработали просто на «ура»: Родинский, Тямшанский, Писковичский ДК. Творческий посыл был абсолютно во всем, программы были очень интересные. Отзывы граждан говорят сами за себя.

Если говорить в цифрах, то они отработали полные четыре месяца, посетили 36 отдаленных деревень Псковского района, где нет структурных подразделений центров культуры, и подарили замечательные концерты. Наши работники культуры не только выступали, но и рассказывали, что происходит в Псковском районе, знакомили с позитивными изменениями. Мы общались и получали обратную связь, какие-то наказы.

Кроме того, к работникам культуры присоединялись медики, уезжал мобильный ФАП. Люди могли получить и квалифицированную помощь, и привиться. Такая форма работы оправдывает себя и очень востребована. На следующий год планируем расширить это направление.

Что касается ремонтов. Эта тема актуальная для нас, так как понимаем, что очаг культуры должен быть современным, цивилизованным, интересным. Конечно, ремонт важен для нас на разных уровнях. В этом году у нас нет федерального нацпроекта по ремонту, но есть региональный — «Культура малой Родины». В Мещовском доме культуры уже заканчиваются ремонтные работы, но концертный зал мы уже открыли в сентябре. Состоялся замечательный концерт, который жители оценили по достоинству. Зал светлый и современный. Мы еще должны докупить дополнительное оборудование, но сейчас он полностью готов принимать гостей. Сейчас заканчивается ремонт в помещении библиотеки, так что за три года у нас этот ДК будет приведен в порядок. Это направление динамичное, оно развивается и здесь надо отметить, что средства местного бюджета сюда вкладываются пропорционально. Мы будем двигаться в этом направлении обязательно. Культура должна быть современной и отвечающей всем требованиям.

Хочу еще привести в пример Родинский дом культуры. Ведь верно говорят: «Как корабль назовешь, так он и поплывет». Резиденция какая, посмотрите, какой всплеск. Все жители города знают этот ДК, потому что все мероприятия были востребованными. Ребята молодцы, очень большой творческий потенциал и идей очень много. Я думаю, что на их взлете и остальные тянутся. Меня очень радует сейчас коллектив культуры, у которого есть идеи и мысли, и они готовы идти вперед, развиваться, быть современными и востребованными.

Любовь Кузнецова: Давайте про Краснопрудскую волость буквально пару слов, так как это одно из лучших поселений по результатам конкурса, в котором есть грантовая поддержка.

Наталья Федорова: Волость дотационная, практическая самая маленькая по численности населения. Казалось бы, надо найти свое лицо, надо найти направление. Здесь очень активные местные жители, школы и дом культуры. Местный ТОС получил уже два гранта за этот год. Они нашли это направление — патриотическое: земля, где проходили бои за освобождение, большое количество воинских захоронений, «Поле памяти». Соединить это все вместе грамотно — это заслуга руководителя. Поэтому огромное спасибо инициативной группе, у которой есть огромное количество идей даже по реализации грантовых средств. Им нужно сказать: «Так держать!». Хочется, чтобы и у других сельских поселений был такой посыл. Планировали проводить осенью патриотический фестиваль, но, к сожалению, ситуация нам не позволила. Пока мы перенесли его на весенний период.