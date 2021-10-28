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Общество

Псковские школьники презентовали проекты по развитию инфраструктуры

30.10.2021 09:20|ПсковКомментариев: 0

Итоги научно-практической выставки обучающихся «Шаг в науку» и регионального интеллектуального соревнования учащихся «Шаг в науку, юниоры Псковщины» подвели в Псковской области. Мероприятия проходили с 27 по 29 октября в дистанционном формате, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества. 

В региональной выставке для старшеклассников «Шаг в науку» приняли участие 19 школьников 8-11 классов из четырех районов Псковской области. Главным результатом выставки стало определение абсолютного победителя, лучших в разделах и направлениях. По итогам мероприятия восемь ребят получили рекомендации к участию во всероссийских мероприятиях интеллектуальной направленности.

В областном интеллектуальном соревновании учащихся «Шаг в науку, юниоры Псковщины» приняли участие 50 школьников 3-8 классов. Победителями стали шесть авторов, призерами – 18.

Как рассказали в центре, самые юные исследователи защищали свои проекты и исследовательские работы, посвященные исследованию качества продуктов питания, исторических событий и объектов Псковской области, созданию проектов по развитию инфраструктуры мест проживания.

Выставка и соревнование проходили в дистанционном формате на платформах Zoom и Skype. Ребята, руководители и члены жюри терпеливо и стойко переносили возникающие технические проблемы, отметили в центре. 

Организаторами мероприятия выступили комитет по образованию Псковской области, а также областной центр развития одаренных детей и юношества. 

Теги: #выставка #псков #наука
Источник: Псковская Лента Новостей
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