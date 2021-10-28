Общество

Псковичей приглашают на работу в качестве переписчиков

Псковстат приглашает на работу в качестве переписчиков граждан России старше 18 лет для проведения Всероссийской переписи населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Переписчики проводят опрос населения с помощью планшетного компьютера, посещая каждое помещение на определенном им участке. По вопросам трудоустройства следует обращаться по телефону: 8(8112) 79-09-69.

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Напомним, Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. Пройти анкетирование, ответив на 33 вопроса, можно на портале Госуслуги. Это приоритетный вариант участия в переписи. Сервис будет доступен до 8 ноября.

Кроме того, для жителей региона будут работать 190 стационарных участков, 1131 переписчик проводит работу по опросу жителей региона на дому.

Подробную информацию о Всероссийской переписи населения можно узнать, позвонив на горячую линию кампании: 8-800-707-2020. Она будет работать до окончания переписи ежедневно с 9:00 до 21:00.