Губернатор пообещал применить «самые жесткие меры» к нарушителям ограничений в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал применить «самые жесткие меры» к нарушителям ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

«Мы постарались найти наиболее оптимальные и наименее болезненные сценарии борьбы с инфекцией. Хочу напомнить, что в отличие от некоторых регионов, мы не пошли по пути локдауна. Многие отрасли продолжают работать, но для этого была введена система QR-кодов, которая начинает действовать уже с субботы. Напомню, что коды теперь нужны будут для доступа в общепит, предприятия досуга, аквапарк, бассейны и фитнес-клубы. Мы сохранили возможность работы для этих отраслей, но будем требовать неукоснительного исполнения действующих ограничений. Друзья, ситуация непростая, нестандартная, она требует от всех от нас способности адаптироваться. Если быть объективным, мы старались никогда не перегибать палку в части штрафов и ко всем относиться с пониманием. Прошу не злоупотреблять этим отношением. К нарушителям будут применяться самые жесткие меры», - отметил он в Instagram.