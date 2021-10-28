Общество

Великолукские юнармейцы приняли участие в конкурсе «Своим потомкам завещаю...»

Юнармейцы Пореченской средней школы (Великолукский район) Андрей Парфенов и Рамир Дедусенко приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе «Своим потомкам завещаю...», посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Об этом сообщается в группе местного отделения «Юнармии» в социальной сети «ВКонтакте».

«Молодцы, ребята! Всегда болеем за вас! Творческих успехов, удачи вам и вашему руководителю А. Н. Третьяковой!» - говорится в сообщении.

Юнармейцы получили дипломы за участие в конкурсе.

Всероссийский конкурс «Своим потомкам завещаю...» направлен на формирование в среде молодежи интереса к истории страны через образы национальных героев. По данным оргкомитета, такая форма имеет большое значение для гражданско-патриотического и творческого воспитания детей и молодежи в России, целью конкурса является расширение знаний о великом русском полководце Александре Невском в молодежной среде.