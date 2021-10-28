Общество

Лучшую добровольную пожарную команду определили в Псковской области

Итоги смотра-конкурса на звания «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» подвели в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции, конкурс проходил в заочном формате.

В ходе конкурса оценивались заслуги и достижения личного состава, показатели уровня профессионального мастерства и боевой работы в отчетный период, учитывались наличие аварийно-спасательного оборудования и набора для оказания первой помощи в оснащении пожарных автомобилей, наличие помещения для размещения пожарной техники, вспомогательного помещения, помещений служб и другое.

По итогам конкурса лучшей добровольной командой стала ДПК ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж». Лучшим пожарным добровольцем признан Артур Гаврилов из ДПД АО «Транснефть Верхняя-Волга» (Великие Луки).

«Поздравляем победителей конкурса, благодарим за достойную подготовку и высокие результаты! Добровольные пожарные – это неоценимая помощь сотрудникам пожарной охраны: как в профилактике пожаров, так и в их тушении. Так, с начала 2021 года добровольные пожарные Псковщины для тушения пожаров и загораний привлекались 50 раз. Это помощь в подвозе воды к пожарным автоцистернам, а также самостоятельное тушение мусора и загораний травы», - добавили в пресс-службе.