Общество

Подготовку издания восьмого тома книги «Солдаты Победы» обсудили в Островском районе

Подготовку издания островского восьмого тома историко-документальной книги «Солдаты Победы» обсудили на выездном заседании редакционной коллегии под председательством заместителя главы администрации Островского района Ларисы Ивановой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

В ходе заседания секретарь редакционной коллегии Николай Никитенко напомнил, что подготовительная часть по сбору материалов и фотографий для восьмого тома книги «Солдаты Победы», посвященного участникам войны Островского района, стартовала еще пять лет назад. При этом работа над самой рукописью началась в марте 2021 года.

Сбором материалов и фотографий занимаются члены муниципальной редколлегии в тесном взаимодействии с сотрудниками музея, библиотеки, а также районным Советом ветеранов, Пенсионным фондом, социальной защитой, ЗАГСом и архивами, в том числе личными архивами ветеранов и их родственников.

В книге отразят судьбы порядка 1 100 уроженцев и жителей муниципалитета, сражавшихся за свободу родного края и страны. «Для иллюстрации статей собрано много фотографий, часть из которых, к сожалению, низкого качества», - отметили в администрации.

В настоящее время ведется поэтапная сверка и уточнение предоставленных районной редколлегией разделов с достоверными источниками, подтвержденных официальными документами.

При этом Николай Никитенко обратил внимание на необходимость соблюдения сроков окончания работы по подготовке островского тома. При этом необходимо подготовить список получателей тома, после чего коллегиально утвердить тираж книги.

Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти», в которой отражены имена уроженцев Псковской области, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Проект призван увековечить память о тех, кто вернулся к родным и близким с Победой. Это люди фронтового поколения, которые в борьбе с фашизмом отстояли свободу страны, а затем принимали участие в восстановлении разрушенных городов и сел Псковщины.

В первые два тома вошли материалы о двух тысячах участниках войны, которые здравствовали на 1 апреля 2013 года. Третий том рассказывает об участках войны из Великих Лук, четвертый — из Невельского района, пятый — из Новосокольнического района. Шестой том книги посвящен воинам из Дновского района, седьмой — из Себежского.