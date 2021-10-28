Общество

Акция «Гражданский мониторинг» состоялась в Острове

Акция «Гражданский мониторинг» состоялась в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены Общественного совета при ОМВД России по Островскому району Вячеслав Коев и Ирина Рожкова посетили местное отделение полиции. Сотрудники полиции рассказали о работе дежурной части, информационных ресурсах, какими в настоящее время обладает полиция, сложностях, возникающих при несении службы.

«Хотелось бы обратить внимание граждан, что необходимо с пониманием относиться к тому, что сотрудник дежурной части во время вашего сообщения о происшествии уточняет ваше имя, место жительства, номер телефона - это его обязанность, которую он выполняет», - отметили в администрации.

Члены общественного совета также изучили информационные стенды, расположенные в фойе дежурной части, отметили их наполняемость и актуальность, наличие образцов заявлений.

По результатам гражданского мониторинга работа дежурной части полиции ОМВД России по Островскому району признали удовлетворительной.