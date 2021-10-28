Общество

Псковичам рекомендовали минимизировать социальные контакты в нерабочие дни

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона минимизировать социальные контакты в нерабочие дни.

«Уважаемые жители Псковской области, дорогие друзья! Убедительно прошу вас со всей серьезностью отнестись ко всем действующим ограничениям. Каждый из нас в нерабочие дни должен минимизировать социальные контакты, чтобы помочь разорвать цепочки заболеваемости и снизить динамику распространения инфекции. Постарайтесь избегать мест скопления людей. Мы по максимуму ограничили работу общественных мест, но риски объективно все равно остаются. И, несмотря на все ограничения и принятые меры, в эти дни к нам все равно приедут гости из больших городов, которые так или иначе будут способствовать распространению заболевания», - отметил губернатор в Instagram.

Михаил Ведерников подчеркнул, что нужно везде следовать правилам противовирусной безопасности, в том числе в продуктовых магазинах и в общественных местах.

«Купите все необходимое заранее, постарайтесь провести нерабочие дни дома, на даче, а гулять только в парках и на открытых пространствах. Давайте вместе сделаем все, чтобы следующая неделя стала основой для снижения заболеваемости. Берегите себя и будьте здоровы», - добавил глава региона.

Напомним, нерабочие дни установлены указом президента России с 30 октября по 7 ноября.