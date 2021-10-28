Псковичам рекомендовали минимизировать социальные контакты в нерабочие дни

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона минимизировать социальные контакты в нерабочие дни.
Михаил Ведерников подчеркнул, что нужно везде следовать правилам противовирусной безопасности, в том числе в продуктовых магазинах и в общественных местах.
«Купите все необходимое заранее, постарайтесь провести нерабочие дни дома, на даче, а гулять только в парках и на открытых пространствах. Давайте вместе сделаем все, чтобы следующая неделя стала основой для снижения заболеваемости. Берегите себя и будьте здоровы», - добавил глава региона.
Напомним, нерабочие дни установлены указом президента России с 30 октября по 7 ноября.