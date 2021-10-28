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Общество

Мемориал памяти погибших в авиакатастрофе над Синаем открыли в Петербурге

30.10.2021 20:00|ПсковКомментариев: 0

Обновленный мемориал «Сложенные крылья» памяти жертв авиакатастрофы в небе над Синайским полуостровом в 2015 году открыли на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга 30 октября.

На памятном мероприятии в канун годовщины трагедии собрались родственники и друзья погибших, пишет ТАСС. «Мы сегодня открываем окончательно выстроенный и установленный мемориал "Сложенные крылья" в память о наших близких. Теперь они навечно здесь», - с этих слов начала траурную церемонию глава совета благотворительного фонда памяти погибших в авиакатастрофе «Рейс 9268» Ирина Захарова.

Авторами памятника стали отец и сын Пейчевы, Геннадий и Степан, они же ранее установили первое надгробие над захоронением с останками погибших. Теперь мемориал украшает входная арка со скульптурной композицией в виде парящей птицы, а по краям дорожки, ведущей к надгробию, возведены стены памяти с черно-белыми фотографии всех, кто не вернулся из злополучного рейса.

Напомним, самолет A321 российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Этот день стал последним для 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Среди пассажиров того рокового рейса были и 9 жителей Псковской области.

ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Теги: #авиакатастрофа
Источник: Псковская Лента Новостей
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