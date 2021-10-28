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Общество

Борис Елкин поблагодарил сотрудников и ветеранов автотранспортной сферы Пскова

31.10.2021 11:08|ПсковКомментариев: 0

И.п. главы администрации города Пскова Борис Елкин поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

«Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта, ветераны отрасли! 

От имени администрации города Пскова сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, объединяющим всех, кто работает в транспортной сфере, ежедневно заступает на трудовую вахту, обеспечивая комфортное и безопасное транспортное обслуживание населения, своевременное  осуществление различных перевозок, оперативную доставку грузов.

Ваша профессия – напряженный и ответственный труд, требующий выдержки и внимания, мастерства и профессионализма, самоотдачи и преданности делу.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто обеспечивает надежное функционирование автотранспортной сферы города Пскова. Без вашей добросовестной и слаженной работы сегодня немыслима повседневная жизнь  горожан.

Слова глубокого уважения адресую ветеранам отрасли за годы плодотворного труда, вклад в становление и развитие транспортной системы нашего города.

Oт всей души желаю всем автомобилистам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, бодрости духа, прекрасного настроения, безаварийной и стабильной работы, удачи в пути!» - говорится в тексте поздравления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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