Общество

Названы три условия продления локдауна в России

Заместитель руководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал три условия продления локдауна из-за ситуации с COVID-19 в России. Его слова в воскресенье, 31 октября, приводят российские СМИ.

Так, считает специалист, если коэффициент распространения коронавируса больше единицы, исключать продления ограничительных мер нельзя. Он отметил, что повышение этого показателя предупреждает о наступлении напряженного периода. Важное значение также имеют наличие свободных коек в больницах и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пояснил Горелов.

По его словам, введение нерабочих дней по всей стране может быть эффективным, но альтернативы вакцинации в борьбе с распространением коронавирусной инфекции не существует, передает «Лента.ру».