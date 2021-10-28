Общество

Михаил Ведерников поздравил работников автомобильной транспортной отрасли с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов автомобильного и пассажирского транспорта региона с профессиональным праздником.

Глава региона поблагодарил всех работников автомобильной транспортной сферы за нелегкий труд, требующий особого мастерства, высокой ответственности, выдержки и самоотдачи. Особую признательность за вклад в становление и развитие отрасли, верность выбранной профессии губернатор выразил ветеранам автомобильного транспорта.

«Автомобильный и пассажирский транспорт — самый доступный и востребованный в Псковской области. Практически в каждой отрасли автомобилисты обеспечивают его функционирование, своевременную доставку грузов и отправлений, безопасную перевозку пассажиров. За бесперебойной работой автомобилей стоит напряженный труд многих специалистов — водителей, механиков, диспетчеров, кондукторов и всех, кто участвует в организации автоперевозок», - отметил Михаил Ведерников и пожелал работникам сферы крепкого здоровья, счастья, благополучия, успешной работы и безопасных дорог.

Глава региона также обратил внимание, что, со своей стороны, администрация Псковской области прикладывает большие усилия, чтобы осуществить ремонт и реконструкцию дорог на самых проблемных участках, чтобы обеспечить комфортные и безопасные условия для всех автомобилистов.