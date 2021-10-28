Общество

Псковский облсовпроф отметил 73-летие со дня основания

Профсоюзному объединению региона исполнилось 73 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов, «несмотря на сложные условия работы, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, все профсоюзные структуры от первичных профсоюзных организаций до областных организаций и Псковского облсовпрофа продолжают свою работу по защите прав трудящихся и их поддержке».

За прошедший год выиграны трудовые споры, организованы и проведены десятки мероприятий, созданы новые первичные профорганизации. В этом году состоялся и знаковый визит профсоюзного лидера, председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова в Псковскую область. Проведено на высоком уровне заседание ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Северо-Запада РФ, отметили в организации.

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«За прошедший год есть что вспомнить. Считаю, что все профсоюзные структуры области показали себя с самой лучшей стороны. Мы обновили отношения со многими партнерами, заключили новые соглашения о партнерстве. Профсоюзная работа кипит и не останавливается ни на минуту. Радуют наши здравницы и рекреационные объекты - несмотря на любые трудности, они работают, не снижая объемов. Работников этих организаций хочется поблагодарить отдельно. Сегодня мы активно работаем и продолжим работать совместно с нашими социальными партерами на благо жителей Псковской области», - подчеркнул председатель облсовпрофа Игорь Иванов.