Общество

Псковских школьников приглашают к участию в онлайн-олимпиаде

Школьникам предоставляется возможность продемонстрировать свои знания в сфере безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» пройдет Всероссийская онлайн - олимпиада на образовательной платформе Учи.ру с 1 по 19 ноября 2021 года для обучающихся 1-9 классов образовательных организаций.

Этот проект направлен прежде всего на совершенствование знаний основ безопасного движения на дорогах, развитие правовой грамотности населения.