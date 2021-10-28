Общество

Федеральный телеканал снял репортаж о псковском музее винтажных кукол

Федеральный телевизионный канал РЕН снял репортаж о частном музее винтажных кукол в городе Пскове. Как сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на псковский музей, съемочная группа осмотрела экспонаты в прошедшую пятницу.

Известно, что журналисты сняли часовой репортаж.

«Ранее они побывали в других музеях Северо-Запада, а также снимали репортаж о псковском крае. Будем надеяться, что наш, псковский музей не затеряется среди других музеев Северо-Запада», - отметили представители музея.

Напомним, в псковском музее винтажной куклы собрано свыше двух тысяч всевозможных кукол. Здесь собраны экспонаты, выпущенные с начала прошлого века.