Общество

Полярное сияние над храмом запечатлел астроном-любитель в Печорском районе

Ковш Большой Медведицы и полярное сияние над храмом в печорской деревне Заболотье запечатлел астроном-любитель Петр Митрофанов. Фотографии он опубликовал в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов

«Полярное сияние удалось понаблюдать с 1.00 до 2.30. Вопреки прогнозам, вечером сияния не наблюдалось и только к часу ночи стало заметно зеленоватое свечение. На фотоснимках также заметно красноватое свечение и небольшие столбы. Наблюдения проводились в деревне Заболотье, у строящегося храма. К сожалению, сияние не было столь эффектным и заметным, как прогнозировалось, в городе его практически заметить было бы невозможно», - написал Петр Митрофанов. Снимки были сделаны 30-31 октября.

Также он показал несколько ночных астропейзажей. Астроному-любителю удалось сфотографировать Млечный Путь и Созвездие Большой Медведицы.