Общество

Российский бизнес могут обязать хранить внутреннюю переписку на протяжении трех лет

Бизнес могут обязать хранить данные о переписке в закрытых сетях. Законопроект «О внесении изменений в статью 562 закона "О связи"» рекомендован к принятию в первом чтении и может быть рассмотрен в Госдумой ноябре. Об этом сообщают «Известия».

Документом предлагается обязать бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы (AS), в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию. Также владельцы этих сетей будут обязаны по запросу правоохранительных органов предоставить ее.

Номерами AS, как правило, владеют интернет-провайдеры и крупные организации, такие как РЖД, «Газпром», Яндекс и другие. Они применяются для управления производственной деятельностью сотрудников внутри предприятий и технологическими процессами. Как отмечается в законопроекте, речь о фактах приема через этот внутренний интернет голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений лиц.

«Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его в первом чтении», — говорится в заключении профильного комитета, подписанном его главой единороссом Василием Пискаревым.

Как сообщили в парламенте, в первом чтении законопроект может быть принят в ноябре, а вступить в силу уже в 2022 году.

«Обязанность хранить информацию, передаваемую по каналам связи, существует уже давно, с 2016 года. Законопроектом эта обязанность распространяется на владельцев технологических сетей связи. Эти сети не используются для непосредственного предоставления услуг связи. Они применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве. Несомненно, для оперативно-розыскной деятельности могут быть необходимы сведения, передаваемые по этим каналам», — пояснил зампред комитета Анатолий Выборный.