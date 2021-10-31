Общество

Псковичи смогут купить копченую рыбу и красную икру на выставке

Жители и гости города Пскова смогут приобрести рыбу холодного и горячего копчения на выставке «Дары Камчатки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: pixabay.com

В ассортименте выставки — нерка, чавыча, горбуша, а также красная икра. Приобрести товар псковичи смогут в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» во «Фрегат-маркете» до 15 ноября.

«Благодаря витаминам, макро- и микро-элементам морская рыба улучшает работу всего организма человека. Содержащиеся в ней жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 помогают в борьбе с множеством заболеваний, а также дают заряд энергии. Но в первую очередь — это вкусные и всеми любимые деликатесы высокого качества», - заметили организаторы выставки, которые осуществляют прямые поставки рыбы горячего и холодного копчения.