Общество

Новая автолавка в Островском районе проехала более 10 тысяч километров

Новая автолавка в Островском районе проехала более 10 тысяч километров по дорогам муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

«Цифры на одометре нового автомагазина Островского райпо перевалили символическую отметку в 10 тысяч километров. Проезжая ежедневно около 130 километров, экипаж автолавки пять дней в неделю обслуживает население сельских населенных пунктов», - поделились в администрации.

«Мы очень довольны продавцом автолавки, она общительная, приветливая, честная, знает наши вкусы и привозит все, что заказываем. И водитель тоже хороший, кому трудно, всегда поможет донести сумки с продуктами до подъезда и квартиры», - говорят жители микрорайона «7 ветров».

Напомним, что выездное торговое обслуживание жителей микрорайона «7 ветров» началось после рабочей встречи председателя совета Островского райпо с главой Островского района Дмитрием Быстровым.

«Дмитрий Быстров донес до Ирины Александровой поступившие в его адрес обращения жителей. Решение было принято и вот уже второй год жители микрорайона имеют возможность приобретать необходимые продукты по месту жительства, что для людей пенсионного возраста очень удобно», - отметили в администрации.

Никаких замечаний по нарушению расписания движения и качеству обслуживания от покупателей нет.

«На новой машине теперь очень приятно работать. В торговом фургоне получается хорошая выкладка товаров, а это и на выручку влияет», - отметила продавец Валентина Васильева.

С теплотой отзывается о своем «боевом коне» и 57-летний водитель Владимир Зинченко, водительский стаж которого перевалил 30-летний рубеж: «Эта машина на базе "Газель-бизнес", она комфортная, уютная, теплая, пока не подводит».