Общество

Александр Котов поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Современная история службы судебных приставов как самостоятельного института началась в 1997 году, когда был принят соответствующий федеральный закон, и с тех пор ее роль в судебной системе только укрепляется – государству и обществу необходим эффективно работающий орган, обеспечивающий условия для осуществления правосудия и исполнения судебных решений, - отметил Александр Котов. - Деятельность судебных приставов нацелена на защиту прав граждан, неотвратимость имущественной и юридической ответственности должников, взыскание денежных средств в бюджетную систему государства. Для выполнения актуальных задач служба судебных приставов непрерывно совершенствует механизмы исполнительного производства, внедряет новые формы и методы работы, в том числе онлайн-сервисы, выстраивает конструктивное взаимодействие с государственными структурами и коммерческими организациями».

Спикер регионального парламента поблагодарил сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области за четкую и слаженную работу. «Желаю дальнейших профессиональных достижений, крепкого здоровья, душевного равновесия, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях!» - добавил Александр Котов.