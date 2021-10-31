Псковичам дали советы, как нескучно провести время дома с детьми

Погодка не радует, а эпидемиологическая обстановка все серьезнее. Но даже при таких вводных можно провести каникулы не только интересно, но и полезно. Делимся идеями.
Бесплатно попробовать себя в творческой профессии каждый может на федеральном портале проекта «Поколение М». Там собраны сотни мастер-классов по десяткам творческих направлений от вокала и хореографии до робототехники и элементов программирования. В ближайшее время на портале появятся и новые направления, например, для тех, кто мечтает стать телеведущим или концертным промоутером. У каждой профессии – свой звездный наставник. К некоторым даже можно попасть на офлайн-стажировку или мастер-класс, для этого нужно просто выложить свои работы на сайт. Так, талантливые дети в «Поколении М» сами становятся звездами и творят под руководством своих наставников.
Проблема отцов и детей существовала и будет существовать. Интересы, ценности, сленг, все меняется. Но узнавать друг друга увлекательно и полезно. Можно устроить семейный баттл по подростковому и «старческому» сленгу, а можно вместе посмотреть кино. Например, в онлайн-кинотеатре KION можно посмотреть музыкальный киноальманах «Шестнадцать» .Фильм расскажет о том, что волнует современных подростков. Каждая из коротких драм и мелодрам в проекте вдохновлена популярной молодежной песней.
Возможно, что вам не удастся увлечь вашего ребенка Монополией. Спешим заверить: это нормально. Но сегодня существуют настолки на любой вкус: по популярным игровым и киновселенным, для меломанов и юмористов. Нужно лишь правильно выбрать. Кроме того, есть легкие игры, построенные на принципе реакции: ответить легко, но из-за нехватки времени порой выходит смешно (см. «Ответь за 5 секунд» или «Alias»). А для тех, кто не выпускает из рук смартфон, подойдут онлайн-викторины. Если вы никогда не пробовали – самое время, вполне подходит и для взрослых компаний. Ведущий дает задания, каждый отвечает в своем смартфоне, а далее начинается самое интересное. Найти такие можно, например, здесь.
Еще когда все только началось (ну, вы поняли), многие музее запустили виртуальные туры. Можно из своего дома прогуляться по музею Акрополя в Афинах или музею Ван Гога. А начать можно с отечественных примеров: тура по Третьяковской галерее или Эрмитажу. Виртуально можно также отправиться в путешествие по стране, причем увидеть город глазами местных жителей. В рамках социально-культурного проекта МТС «Городские легенды» созданы уже несколько десятков аудиогидов. Местные всегда «чувствуют» свой город, поэтому прогулки получились необычные: например, по Екатеринбургу гуляем с рок-музыкантами, в Сыктывкаре ищем привидений. Отличный способ узнать неочевидные факты и спланировать семейное путешествие.
Источник: МТС