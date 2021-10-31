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Общество

Псковичам дали советы, как нескучно провести время дома с детьми

01.11.2021 12:19|ПсковКомментариев: 0

Погодка не радует, а эпидемиологическая обстановка все серьезнее. Но даже при таких вводных можно провести каникулы не только интересно, но и полезно. Делимся идеями.

 

Учимся петь вместе с Полиной Гагариной, создаем свою коллекцию одежды и снимаем фоторепортажи

Бесплатно попробовать себя в творческой профессии каждый может на федеральном портале проекта «Поколение М». Там собраны сотни мастер-классов по десяткам творческих направлений от вокала и хореографии до робототехники и элементов программирования. В ближайшее время на портале появятся и новые направления, например, для тех, кто мечтает стать телеведущим или концертным промоутером. У каждой профессии – свой звездный наставник. К некоторым даже можно попасть на офлайн-стажировку или мастер-класс, для этого нужно просто выложить свои работы на сайт. Так, талантливые дети в «Поколении М» сами становятся звездами и творят под руководством своих наставников.

Смотрим фильмы про подростков

Проблема отцов и детей существовала и будет существовать. Интересы, ценности, сленг, все меняется. Но узнавать друг друга увлекательно и полезно. Можно устроить семейный баттл по подростковому и «старческому» сленгу, а можно вместе посмотреть кино. Например, в онлайн-кинотеатре KION можно посмотреть музыкальный киноальманах «Шестнадцать» .Фильм расскажет о том, что волнует современных подростков. Каждая из коротких драм и мелодрам в проекте вдохновлена популярной молодежной песней.

Устраиваем вечера настольных или онлайн-игр

Возможно, что вам не удастся увлечь вашего ребенка Монополией. Спешим заверить: это нормально. Но сегодня существуют настолки на любой вкус: по популярным игровым и киновселенным, для меломанов и юмористов. Нужно лишь правильно выбрать. Кроме того, есть легкие игры, построенные на принципе реакции: ответить легко, но из-за нехватки времени порой выходит смешно (см. «Ответь за 5 секунд» или «Alias»). А для тех, кто не выпускает из рук смартфон, подойдут онлайн-викторины. Если вы никогда не пробовали – самое время, вполне подходит и для взрослых компаний. Ведущий дает задания, каждый отвечает в своем смартфоне, а далее начинается самое интересное. Найти такие можно, например, здесь.

Гуляем по музеям, не вылезая из кроватки

Еще когда все только началось (ну, вы поняли), многие музее запустили виртуальные туры. Можно из своего дома прогуляться по музею Акрополя в Афинах или музею Ван Гога. А начать можно с отечественных примеров: тура по Третьяковской галерее или Эрмитажу. Виртуально можно также отправиться в путешествие по стране, причем увидеть город глазами местных жителей. В рамках социально-культурного проекта МТС «Городские легенды» созданы уже несколько десятков аудиогидов. Местные всегда «чувствуют» свой город, поэтому прогулки получились необычные: например, по Екатеринбургу гуляем с рок-музыкантами, в Сыктывкаре ищем привидений. Отличный способ узнать неочевидные факты и спланировать семейное путешествие.

Источник: МТС

Теги: #дети #каникулы #родители
Источник: Псковская Лента Новостей
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