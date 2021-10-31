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«Постскриптум»: Жизнь по QR-кодам, итоги сессий и полеты в Египет. ВИДЕО

Общество

«Постскриптум»: Жизнь по QR-кодам, итоги сессий и полеты в Египет. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 1 ноября. Ключевые темы, которые обсудили ведущие Олег Добрынин и Любовь Кузнецова: Псковская область начала жить по QR-кодам

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