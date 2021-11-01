Общество

Больше 70 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение за счет работодателя

Больше 70 сотрудников завода «Титан-Полимер» прошли обучение или повысили квалификацию за счет работодателя.

Самый ценный ресурс в любом деле — человеческий. Грузовик не тронется без водителя, а производственная линия не начнет выпуск без чуткой руки профессионала. Кадровое направление работы — одно из самых важных для любого предприятия. На заводе «Титан-Полимер» уделяют должное внимание программам обучения сотрудников в форме повышения квалификации или получения новой профессии.

«Мы сами готовим работников, чтобы закрыть кадровые потребности предприятия. Подготовка ведется по самым разным направлениям. Работники могут повысить свой профессиональный уровень компетенций за счет работодателя», - отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

Обучение рабочих проходит в течение испытательного срока. Большое внимание уделяется вопросам безопасности при работе на высоте, навыкам оказания первой доврачебной помощи. Рабочий персонал проходит ежегодное обучение по охране труда с обязательным тестированием по итогам.

Технические специалисты проходят более серьезное обучение. Это и повышение квалификации, и профильная подготовка и аттестация Ростехнадзора в случае, если направление предусматривает такое требование. В образовательных целях заключен долгосрочный договор с учебным центром «СЭМС» в Пскове, узкопрофильное обучение проводилось в специализированных организациях Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Сегодня весь коллектив завода – на данный момент 135 работников – прошли обучение основам охраны труда при приеме на работу; обязательное ежегодное (повторное) обучение для персонала рабочих специальностей - 52 работника.

Проведено обучение по различным специализированным направлениям охраны труда:

обучение и проверка знаний руководителей по охране труда – 97 человек;

по электробезопасности – 22 человека;

по основам пожарной безопасности – 15 человек;

по основам ГО и ЧС – 1 человек;

повышение квалификации в различных областях – 26 человек;

обучение и проверка знаний по работе на высоте – 34 человека;

обучение и проверка знаний, связанных с работой подъёмника-люльки – 13 человек,

обучение по профессии стропальщик – 11 человек;

водитель погрузчика – 2 человека;

24 человека обучены приемам первой медицинской помощи.

Ряд сотрудников смогли повысить квалификацию и получить необходимые профессиональные знания за счет государственных программ поддержки предпринимательства. При содействии центра «Мой бизнес» в Пскове 5 сотрудников обучены экологической безопасности, 12 – управлению грузоподъемными механизмами с пульта, 3 – эксплуатации лифтов. Прошли обучение 3 стропальщика, один электромеханик получил дополнительное образование, сварщик повысил профессиональный разряд.